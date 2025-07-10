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        Çarpışan TIR ile kamyonet tarlaya uçtu; 2 yaralı

        AMASYA'da sıfır kilometre cip taşıyan TIR ile kamyonet çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:45
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        Çarpışan TIR ile kamyonet tarlaya uçtu; 2 yaralı
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        AMASYA’da sıfır kilometre cip taşıyan TIR ile kamyonet çarpıştı. Kamyonetle TIR'ın çekici kısmının tarlaya uçtuğu kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında merkeze bağlı Sevincer köyü kavşağında meydana geldi. Sıfır kilometre 3 cip taşıyan Ayhan K. yönetimindeki 34 HN 0005 plakalı TIR ile İsa C. idaresindeki 05 AER 539 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. TIR'ın çekici kısmı ile taşıdığı sıfır araçlardan biri ve kamyonet yaklaşık 10 metre yükseklikten tarlaya uçtu. Kazada her 2 sürücü hafif yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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