Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        flaş

        SavunmaSanayii Başkanı Haluk Görgün: 15 Temmuz'a kadar olan süreçte 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:31 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SavunmaSanayii Başkanı Haluk Görgün: 15 Temmuz'a kadar olan süreçte 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 3 milyar dolardı. Şirketlerimiz ilk 6.5 ayda 6 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Gelecek dönemdeki siparişleri kapsayan, bakiye siparişleri ise 6 milyar dolar seviyesinde.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Danıştay'dan zorunlu din dersine onay
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Trump Wall Street Journal'ı yalanladı
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Morata'ya eş durumu!
        Morata'ya eş durumu!
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Kredilerde KKDF kesinti oranı bellirlendi
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Skriniar'ın önceliği Fenerbahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Kasadan vasiyeti çıktı! Mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Beşiktaşlılar, Avrupa heyecanını HT Spor'da yaşayacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Powell, "bina yenilemesi" projesine ilişkin sorulara yanıt verdi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi
        Kamu işçisi yeni teklifi kabul etmedi

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor
        Merzifon'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılıyor
        Amasya'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Geleneksel Oyunlar Tırı, Amasya'da çocuklarla buluştu
        Geleneksel Oyunlar Tırı, Amasya'da çocuklarla buluştu
        Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı
        Göynücek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği yapıldı
        Amasya'da fırıncılar sıcak havada zorlu mesai yapıyor
        Amasya'da fırıncılar sıcak havada zorlu mesai yapıyor