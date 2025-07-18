SavunmaSanayii Başkanı Haluk Görgün: 15 Temmuz'a kadar olan süreçte 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 3 milyar dolardı. Şirketlerimiz ilk 6.5 ayda 6 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Gelecek dönemdeki siparişleri kapsayan, bakiye siparişleri ise 6 milyar dolar seviyesinde.