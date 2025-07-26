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        Telefon dolandırıcısı, parkta buluştuğu kadının parasını alıp kaçtı: o anlar kamerada

        AMASYA'nın Merzifon ilçesinde telefonla aradıkları S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:25
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        Telefon dolandırıcısı, parkta buluştuğu kadının parasını alıp kaçtı: o anlar kamerada
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        AMASYA’nın Merzifon ilçesinde telefonla aradıkları S.K.’yi (78) kendilerini polis olarak tanıtıp 47 bin 660 avrosunu dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.Ç.’nin, parkta buluştuğu S.K.’den parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 23 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, S.K.’yi, banka hesabındaki paranın tehlikede olduğu yalanıyla kandırdı. S.K., bankadan çektiği 47 bin 660 avrosunu parkta buluştuğu şüpheliye elden teslim etti. Bu sırada parkta bulunan başka bir kişi durumu fark edince şüpheli kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, E.Ç. ile olayda kendisine yardım eden M.Ç.’yi paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 47 bin 660 avro ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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