Merzifon'da huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde huzurevi sakinleri için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Merzifon Huzurevi Müdürlüğü tarafından yapılan doğum günü kutlamasında, ekim ayında doğmuş huzurevi sakinleri için pasta kesildi, daha sonra idareci ve yaşlılar hep birlikte oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Merzifon Huzurevi Müdürü Sedat Altınok, etkinlikte yaptığı konuşmada, huzurevi sakinleriyle paylaşım ve dayanışma ortamını pekiştirmek, onlara aile ortamı sıcaklığını yaşatmak amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

Huzurevinde doğum günü etkinliğini her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerini anlatan Altınok, hem kendilerinin hem yaşlıların eğlenceli dakikalar geçirdiğini belirtti.

Her fırsatta huzurevi sakinlerine yalnız olmadıklarını göstermeye çalıştıklarını dile getiren Altınok, "Büyük bir deneyim ve tecrübe sahibi yaşlılarımıza sevgi ve saygı göstermek hepimizin görevidir. Birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuz yaşlılarımızla bu tür etkinliklerde bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Üzerimizde emeği olan yaşlılarımız için yapacağımız her güzel iş hem vicdani hem de insani sorumluluğumuzun gereğidir." dedi.

Etkinlikte hazırlanan doğum günü pastasını Altınok ve huzurevi sakinleri birlikte kesti.





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