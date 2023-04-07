Göynücek'te anaokulu inşaatı devam ediyor

AMASYA (AA) - Amasya'nın Göynücek ilçesinde yapımına başlanan anaokulu inşaatı sürüyor.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden anaokulunun inşaatında incelemelerde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Türkmen, 2022 yılı programında yer alan 4 derslikli anaokulu inşaatının çok kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
Türkmen'e incelemelerinde Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmuttalip Ziyagil ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayriye Tüfekçi eşlik etti.