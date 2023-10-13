Gümüşhacıköy'de meme kanseri farkındalık standı açıldı
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanseri farkındalık standı açıldı.
Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanseri farkındalık standı açıldı.
İlçe halk pazarında açılan stantta sağlık personeli tarafından pazarda alışveriş yapan kadınlara broşür dağıtıldı, meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgi verildi.
Toplum Sağlığı Merkezi doktoru Fatih Kamiloğlu ve hemşire Cansu Başkaya, stantta bilgilendirme yaptı.
Kamiloğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, kadınların sık aralıklarla kontrollerini yaptırması gerektiğini söyledi.