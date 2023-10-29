Suluova ve Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Amasya'nın Suluova ve Merzifon ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Suluova 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerinin Cumhuriyet konulu şiirler okumasının ardından hafta kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbaş, Jandarma Komutanı Ramazan Alagül, Meslek Yüksekokul Müdürü Murat Karavin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu tarafından ödüller verildi.

Kaymakam Gürçam'ın konuşmasının ardından farklı okullardan öğrenci ekipleri tarafından Türkiye’nin yedi bölgesini temsil eden yedi farklı folklor gösterisi sunuldu.

Kutlama programı bando eşliğinde bayrak, flama ve tüm okulların geçit töreni ile son buldu.

- Merzifon

Merzifon ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı'nda Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Soylu’nun tebrikleri kabul etmesi ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Kaymakam Güldoğan, Garnizon Komutanı Kuş, Belediye Başkanı Kargı, öğrenciler ve halkın bayramını kutladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Kaymakam Güldoğan yaptı.

Program öğrencilerin şiirler okuması, halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni ile sona erdi.