Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        –Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, tarım sigortalarının kapsamı, devlet destekleri, başvuru süreçleri ile doğal afetlere karşı sağlanan teminatlar hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.


        Yetkililer, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere karşı üreticilerin emeğini güvence altına alan TARSİM uygulamalarının önemine dikkat çekerek, sigorta bilincinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Toplantıya katılan paydaşlara ise katkılarından dolayı teşekkür edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Amasya'da tarım ve orman çalışmaları değerlendirildi
        Amasya'da tarım ve orman çalışmaları değerlendirildi
        Yaya geçidinden geçerken araç çarptı
        Yaya geçidinden geçerken araç çarptı
        'Yemci Dede' 20 yıldır sokaklardaki güvercinleri beslemeden kahvaltı yapmıy...
        'Yemci Dede' 20 yıldır sokaklardaki güvercinleri beslemeden kahvaltı yapmıy...