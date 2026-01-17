Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde vefat eden kişinin cenazesi, kar nedeniyle yolu kapanan Kızık köyüne İlçe Özel İdaresi ekiplerinin aracıyla ulaştırılarak defnedildi.





İlçe merkezinde hayatını kaybeden Mustafa Karagöz’ün cenazesi, yolun kar nedeniyle kapalı olması sonucu Gümüşhacıköy Belediyesine ait cenaze aracıyla köye götürülemedi.



Bunun üzerine cenaze, Gümüşhacıköy İlçe Özel İdaresi aracıyla Kızık köyüne götürüldü.



Karagöz'ün cenazesi, daha sonra kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.



Köy sakinleri, zorlu kış şartlarına rağmen görevlerini özveriyle yerine getiren İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.



