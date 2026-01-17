Habertürk
Habertürk
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        –Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:52
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        –Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

        Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda basın özgürlüğünün ve doğru haberciliğin teminatı olan tüm gazetecilerin gününü kutlayan Özalp, şunları kaydetti:

        “Kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi noktasında büyük bir sorumluluk üstlenen yerel ve ulusal basın çalışanları bizler için kıymetlidir, toplum adına yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum. Yıllardan gelen ilçemizin bazı kronik sorunları bulunmakta olup önceliğimiz bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak ve ilçe halkımızın daha modern ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Belediye olarak planladığımız birçok projemizi 2026 yılında hayata geçirmek istiyoruz”

        Toplantı, fotoğraf çekimin ardından sonra erdi.













