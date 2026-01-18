Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Sinop, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 894 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sinop, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, kar nedeniyle 894 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 18.01.2026 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 894 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, kar nedeniyle 894 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Sinop’ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 39, ilçelerden Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 19, Erfelek'te 46, Gerze'de 10, Türkeli'de 32 ve Durağan'da 6 olmak üzere 223 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bölgede, kar nedeniyle Amasya’da 58, Kastamonu’da 533, Tokat’ta 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Soğuk ve kar! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Amasya'da 58 köy yolu ulaşıma kapalı
        Amasya'da 58 köy yolu ulaşıma kapalı
        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Temiz seçildi
        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Temiz seçildi
        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi