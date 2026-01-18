Sinop, Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 894 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, kar nedeniyle 894 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sinop’ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 39, ilçelerden Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 19, Erfelek'te 46, Gerze'de 10, Türkeli'de 32 ve Durağan'da 6 olmak üzere 223 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bölgede, kar nedeniyle Amasya’da 58, Kastamonu’da 533, Tokat’ta 80 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

