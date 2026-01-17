Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Temiz seçildi

        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz yeniden başkanlığa getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 19:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Temiz seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz yeniden başkanlığa getirildi.

        Belediye düğün salonunda düzenlenen genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasından sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.


        Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan Mahmut Temiz ile Süleyman Torun ve Ali Mülayim başkanlığa adaylığını koydu.


        Temiz, genel kurula katılan 826 odelegeden 447’sinin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Torun 281, Mülayim ise 69 oyda kaldı, 29 oy ise geçersiz sayıldı.

        Temiz, tüm esnaflara teşekkür ederek, "Bizlere güvenerek bu göreve layık gören tüm esnaf arkadaşlarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Göynücek'te TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Suluova'da Bilgi ve Kültür Şenliği yapıldı
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Amasya'da cenaze kardan yolu kapanan köye özel idare ekiplerince ulaştırıld...
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Amasya'da tarım ve orman çalışmaları değerlendirildi
        Amasya'da tarım ve orman çalışmaları değerlendirildi
        Yaya geçidinden geçerken araç çarptı
        Yaya geçidinden geçerken araç çarptı