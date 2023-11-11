Suluova'da öğrencilerden "sonsuzluk" koreografisi

Suluova Mehmet Bilgili İlkokulu öğrencileri, sonsuzluk koreografisi oluşturdu.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla öğrenciler, bedenleri ile 1938 ve sonsuzluk işareti olan koreografi yaptı.

Koreografi etkinliğine 200 öğrenci ve 5 öğretmen katıldı.