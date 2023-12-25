Amasya'da yerleşim yerine inen tilki görüntülendi

Amasya'da yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şeyhcui Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları önüne gelen tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre bölgede dolaşan tilki, gözden kayboldu.

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