Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yerleşim yerine inen tilki görüntülendi

        Amasya'da yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yerleşim yerine inen tilki görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'da yerleşim yerine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Şeyhcui Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları önüne gelen tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Bir süre bölgede dolaşan tilki, gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Atlı polislerin zorlu eğitimi görüntülendi
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        'Fazla hesap çetesi'nin turistlere saldırısı kamerada!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Derbi sonrası Icardi gerilimi!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        Doğuda kar esareti! 8 kentte 1745 yerleşim yerine ulaşılamıyor!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması!
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        İngiliz bakanın şakası ülkeyi karıştırdı
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        26 terörist etkisiz hale getirildi
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...

        Benzer Haberler

        Amasya'da 2023 yılında ulaşıma 103 milyon liralık yatırım yapıldı
        Amasya'da 2023 yılında ulaşıma 103 milyon liralık yatırım yapıldı
        Suluova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Suluova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu
        Amasya'daki Oluz Höyük kazılarında Medler'e ait yeni kalıntılar bulundu
        Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaraland...
        Amasya'da yoldan çıkarak çamura saplanan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaraland...
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığı tekvandoda Avrupa şampiyonu...
        Annesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığı tekvandoda Avrupa şampiyonu...