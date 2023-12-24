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        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:22 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:22
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        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Samsun'a giden Vedat Ç. (27) idaresindeki 34 HL 1367 plakalı otomobil, Ulubey mevkisinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sedat Ç. (29), Mehmet Ç. (33), Yusuf Ç. (19) ile Doğukan Ç. (20) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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