Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yazar Sadi Bayram'a tedavi gördüğü hastanede fahri doktora ünvanı verildi

        Amasya Üniversitesi Senatosunca yazar Sadi Bayram'a, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede fahri doktora ünvanı verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazar Sadi Bayram'a tedavi gördüğü hastanede fahri doktora ünvanı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya Üniversitesi Senatosunca yazar Sadi Bayram'a, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede fahri doktora ünvanı verildiği bildirildi.

        Amasya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Bayram'ın tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi çevrim içi bağlantıyla katıldı.

        Turabi, "Üniversitemiz senatosu, ilgili yönerge kapsamında Türkiye ile ilgili alanında birçok uluslararası yayın yapmış, bilime ve diğer alanlarda verdiği katkılar nedeniyle Sadi Bayram'a fahri doktora ünvanı verilmesi kararını aldı. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını, yüce Rabbim'den niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Bayram ise bu ünvana layık görülmesinden dolayı teşekkür etti.

        Daha sonra Bayram'a fahri doktorluk cübbesi giydirildi.

        Törene Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hasan Yerkazan, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serap Taşdemir, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İlhami Türkyılmaz ile Sadi Bayram'ın ailesi katıldı.

        Yayımlanan yüzlerce makalesi ve 16 kitabı bulunan Bayram'ın, Amasya Üniversitesi Kütüphanesine 8 bine yakın kitap bağışladığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rekorunu açıkladı
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Kayıp olarak aranıyordu... Çekyatın içinde ölü bulundu!
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı
        Kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo!
        Kadın cinayetlerinde yürek yakan tablo!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Sokakta çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra öldü!
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Japonya, geçtiğimiz yüzyılda depremlerden hangi dersleri çıkardı?
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        Fenerbahçe'de kadro netleşiyor
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        O kentimizden kara haber... Yılın ilk kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Borsa ve altın 2024'e nasıl başladı?
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        Üç kardeşten babalarıyla ilgili kan donduran iddia!
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        2023'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        'Kraliçe Mary' sahnede
        'Kraliçe Mary' sahnede
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        1400 yıllık sikkeler testinin içinden çıktı
        10 numara emekli!
        10 numara emekli!
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya cevap verdi... İstanbul'a 11 Ocak'ta kar yağacak mı?
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"
        "Beklentimiz konut kredisi hamlesi"

        Benzer Haberler

        Amasya'da bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi
        Amasya'da bir araçta 120 kilogram esrar ele geçirildi
        Kamyonetin kasasından 120 kilo esrar ele geçirildi
        Kamyonetin kasasından 120 kilo esrar ele geçirildi
        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı...
        Amasya'da öğretmen ve öğrencilerden 100'üncü yıl anısına 100'üncü yıl marşı...
        Amasya'da sis etkili oldu
        Amasya'da sis etkili oldu
        Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
        Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
        Çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 70 yıldır bırakmadı
        Çocuk yaşta eline aldığı iğne ipliği 70 yıldır bırakmadı