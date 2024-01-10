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        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

        Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:12
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        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
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        Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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