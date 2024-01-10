Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen 2 eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 6 bin doldurulmuş makaron, 14 bin boş makaron, 14 kilogram kıyılmış tütün ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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