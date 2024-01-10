'Çilek'li aramada kilolarca tütün ile binlerce makaron ele geçirildi AMASYA'da jandarmanın, tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yaptığı operasyonda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AMASYA'da jandarmanın, tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yaptığı operasyonda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasadan temin ettiği kıyılmış tütünleri ve boş makaronları doldurarak satış yapılacağı ihbarı üzerine H.Ş. ve H.A.K.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, tütün arama ve tespit köpeği Çilek ile adreslerde arama yaptı. Aramalarda, kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 4 adet elektrikli makaron dolum makinesi ve 1000 adet doldurulmuş makaron için hazırlanmış şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.