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        'Çilek'li aramada kilolarca tütün ile binlerce makaron ele geçirildi

        AMASYA'da jandarmanın, tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yaptığı operasyonda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:35
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        'Çilek'li aramada kilolarca tütün ile binlerce makaron ele geçirildi
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        AMASYA'da jandarmanın, tütün arama ve tespit köpeği 'Çilek' ile yaptığı operasyonda kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasadan temin ettiği kıyılmış tütünleri ve boş makaronları doldurarak satış yapılacağı ihbarı üzerine H.Ş. ve H.A.K.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, tütün arama ve tespit köpeği Çilek ile adreslerde arama yaptı. Aramalarda, kaçak 16 kilo kıyılmış tütün, 14 bin adet içi boş makaron, 6 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 4 adet elektrikli makaron dolum makinesi ve 1000 adet doldurulmuş makaron için hazırlanmış şeffaf poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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