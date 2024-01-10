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        Taşova Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi

        Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:06
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        Taşova Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi
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        Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

        Öztürk, özel bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazetecilerin demokrasinin en önemli unsuru ve haber alma özgürlüğünün önemli aracı olduğunu ifade eden Öztürk, "Günümüzde iletişim mekanizmasının ilerlediği ve anlık bilgilerin dünyanın her yerine anında ulaştığı bilgi çağında yaşıyoruz. Gazeteciler ise doğru ve kısa sürede haber alma özgürlüğünün en önemli unsurudur ve kamu adına önemli bir görev yapmaktasınız." diye konuştu.

        Program soru ve cevap bölümü ile sona erdi.

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