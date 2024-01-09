Merzifon'da umre kafilesi dualarla uğurlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinden umreye gidecek kafile, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kara Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan 33 kişilik kafile için tören düzenlendi.

Törene Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Erkan Ergül, müftülük personeli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim ile ilahiler okundu. Umre kafilesi, tören sonunda dualarla yolcu edildi.

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