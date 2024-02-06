Amasyalı esnaf depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

İpek, "Amasya’mızda her sene genel olarak aşure dağıtılır, bayramlarda helva etkinliklerimiz mevcut. Bugün, ülkemiz açısından en büyük depremin günü. Üzüntü içerisinde böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik." dedi.

Amasya’da bir esnaf, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

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