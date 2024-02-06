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        Amasyalı esnaf depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı

        Amasya'da bir esnaf, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:26
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        Amasyalı esnaf depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı
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        Amasya’da bir esnaf, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için helva dağıttı.

        Danişment Caddesi'nde kuruyemiş dükkanı bulunan Sergen İpek, depremlerin yıl dönümü sebebiyle depremlerde hayatını kaybedenlerin ruhu için işletmesinin önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

        İpek, "Amasya’mızda her sene genel olarak aşure dağıtılır, bayramlarda helva etkinliklerimiz mevcut. Bugün, ülkemiz açısından en büyük depremin günü. Üzüntü içerisinde böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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