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        Amasya'da çöp taşıyan tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Amasya'da çöp yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:35
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        Amasya'da çöp taşıyan tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Amasya'da çöp yüklü tırın dorsesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında çöp yüklü tırı durdurdu.

        Yapılan kontrolde tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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