TIR'da çöp yığınlarının arasında 3 kaçak göçmen yakalandı
AMASYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, çöp yığınları arasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
AMASYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, çöp yığınları arasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Van'dan Ankara'ya gitmekte olan F.A. (32) yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, öğle saatlerinde polis uygulama noktasında durduruldu. TIR dorsesinde yapılan aramada, çöp yığınları arasında yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü F.A. gözaltına alındı. Gazetecilerin "Neden aracınıza aldınız" sorusu üzerine F.A. "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. F.A.'nın polisteki işlemleri sürerken; kaçak göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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