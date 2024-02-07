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        TIR'da çöp yığınlarının arasında 3 kaçak göçmen yakalandı

        AMASYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, çöp yığınları arasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:40
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        TIR'da çöp yığınlarının arasında 3 kaçak göçmen yakalandı
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        AMASYA'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, çöp yığınları arasında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

        Van'dan Ankara'ya gitmekte olan F.A. (32) yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, öğle saatlerinde polis uygulama noktasında durduruldu. TIR dorsesinde yapılan aramada, çöp yığınları arasında yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü F.A. gözaltına alındı. Gazetecilerin "Neden aracınıza aldınız" sorusu üzerine F.A. "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. F.A.'nın polisteki işlemleri sürerken; kaçak göçmenler Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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