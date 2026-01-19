Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü
Amasya ve ilçelerinde kar etkili oluyor.
Amasya ve ilçelerinde kar etkili oluyor.
Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
Yağış sonucu caddeler beyaza büründü, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.
Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Amasya Özel İdare ekipleri de kar nedeniyle kapanan 56 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.