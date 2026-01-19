Habertürk
        Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü

        Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü

        Amasya ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:19
        Amasya'da karın ardından caddeler beyaza büründü
        Amasya ve ilçelerinde kar etkili oluyor.

        Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimetreye, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Yağış sonucu caddeler beyaza büründü, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

        Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Amasya Özel İdare ekipleri de kar nedeniyle kapanan 56 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

