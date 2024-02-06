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        Amasya'da tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

        AMASYA´nın Suluova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:10
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        Amasya'da tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
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        AMASYA´nın Suluova ilçesinde tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yangın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70)  ait evde çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

        Ev sahibi Koyuncu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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