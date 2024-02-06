Amasya'da tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

Yangın Suluova ilçesine bağlı Saygılı köyünde yalnız yaşayan Hafize Koyuncu'ya (70) ait evde çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören Koyuncu, yangını fark ederek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya sıçrayan yangını 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alarak söndürdü.

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