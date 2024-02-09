Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Amasya'da yapılan hastane inşaatını inceledi

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha iyi erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Fındıklı Mahallesi'nde yapımı devam eden 600 yataklı inşaatını inceleyen yetkililere yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

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