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        Amasya'da 34 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:23
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        Amasya'da 34 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 1990 yılında meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

        Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

        Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı konuşmada, 34 yıl önce meydana gelen bir kaza sonucu büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

        Maden işçilerinin zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Üçok, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Cenabıhak cenneti ile ödüllendirsin. Geride kalan tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yıllar ne kadar çok geçerse geçsin acıların verdiği izler hiçbir zaman kapanmıyor." dedi.

        Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da madenciliğin zorluklarına işaret ederek, "Yaptığınız işin karşılığı gerçekten toplumda herkes tarafından inanılmaz saygı ve kabul görüyor. Ülkemizin içine düşmüş olduğu zor durumlarda göstermiş olduğunuz aksiyon, irade ve çalışkanlık herkes tarafından takdir ediliyor." diye konuştu.

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