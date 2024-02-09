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        Çöp yığınlarının arasında kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı

        AMASYA'da, 3 kaçak göçmenin içinde yakalandığı çöp yüklü TIR'ın sürücüsü Fatih Albayrak (32), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 10:40
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        Çöp yığınlarının arasında kaçak göçmenleri taşıyan TIR sürücüsü tutuklandı
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        AMASYA'da, 3 kaçak göçmenin içinde yakalandığı çöp yüklü TIR'ın sürücüsü Fatih Albayrak (32), tutuklandı.

        Van'dan Ankara'ya giden Fatih Albayrak yönetimindeki 06 S 8549 plakalı TIR, 7 Şubat'ta Taşova polis uygulama noktasında durduruldu. TIR'ın dorsesinde, çöp yığınları arasında, yaşları 20 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Fatih Albayrak, gazetecilerin, "Neden aracınıza aldınız?" sorusuna, "Benim bilgim ve haberim yok" cevabını verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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