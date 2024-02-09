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        Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:44
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        Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hırsızlık suçundan 13 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.D. (22) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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