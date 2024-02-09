Gümüşhacıköy'de organ bağışı standı açıldı

Büyükkaymakcı, organ bağışının hayat kurtaran bir erdem olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

Standı ziyaret eden Kaymakam Baha Büyükkaymakcı da organ bağışında bulundu.

Gümüşhacıköy Kaymakamlığı önünde açılan stantta sağlık çalışanları Berna Ulu ve Fulya Çetin, vatandaşlara organ bağışının önemini anlatıp organ bağışı kartlarının doldurulmasına yardımcı oldu.

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