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        Amasya'da yükümlülere değerler eğitimi verilecek

        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü arasında, haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlülere yönelik "Değerlerimize Yolculuk" projesinin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:21
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        Amasya'da yükümlülere değerler eğitimi verilecek
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        Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü arasında, haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlülere yönelik "Değerlerimize Yolculuk" projesinin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

        Amasya Adliyesi'nde düzenlenen programda, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Amasya Denetimli Serbestlik Müdürü Bekir Türkmen’in katılımıyla proje imzalandı.

        Mart ayında başlayıp, 2025 yılı Mayıs ayında sona erecek proje kapsamında, Amasya sınırları içinde bulunan camiler, müzeler, medreseler, tarihi ve dini mekanların yükümlüler tarafından ziyaret edilerek, yükümlülerin Amasya'nın kültürel mirasını tanımalarına imkan sağlanacak.

        Proje ile yükümlülerin maneviyatının güçlendirilerek suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

        Gerekli finansman desteğinin sağlanması halinde ise 5 yükümlünün umre ziyaretine görülmesi planlanıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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