Amasya'da yükümlülere değerler eğitimi verilecek

Proje ile yükümlülerin maneviyatının güçlendirilerek suçtan uzak kalmaları ve farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.

Mart ayında başlayıp, 2025 yılı Mayıs ayında sona erecek proje kapsamında, Amasya sınırları içinde bulunan camiler, müzeler, medreseler, tarihi ve dini mekanların yükümlüler tarafından ziyaret edilerek, yükümlülerin Amasya'nın kültürel mirasını tanımalarına imkan sağlanacak.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Amasya İl Müftülüğü arasında, haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen yükümlülere yönelik "Değerlerimize Yolculuk" projesinin hayata geçirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

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