Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Enkazdan çıkarılan yaşlı adama kendi botunu giydiren itfaiye eri Aydın son yolculuğuna uğurlandı

        Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yalın ayak olduğunu görünce kendi botlarını giydirmesiyle tanınan ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enkazdan çıkarılan yaşlı adama kendi botunu giydiren itfaiye eri Aydın son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Mis Apartmanı'nın enkazından çıkardıkları yaşlı adama yalın ayak olduğunu görünce kendi botlarını giydirmesiyle tanınan ve evinde ölü bulunan itfaiye eri Kürşat Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

        Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde ikamet eden 43 yaşındaki Aydın, dün banyoda eşi tarafından hareketsiz bulunmuş, eve gelen sağlık ekiplerince yapılan muayenede Aydın'ın öldüğü belirlenmişti.

        Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Kürşat Aydın için öğle vakti Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Aydın için Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde de tören gerçekleştirildi.

        Törene Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Kargı, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ı talihsiz bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

        Aydın'ın cenazesi daha sonra Muşruf köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Edanur'un ölümüyle ilgili 4 gözaltı
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Sokakta tartıştığı Edanur'un boğazını kesti! Korkunç olay kamerada!
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten kredi notu değerlendirmesi
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Toprak kayması oldu! O yol 2. kez çöktü!
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!

        Benzer Haberler

        Amasya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
        Amasya'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Taşova'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy'de orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, köy ziyaretlerine devam ediyor
        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde esrar bulundu
        Gümüşhacıköy'de yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde esrar bulundu
        Amasya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Amasya'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı