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        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:50
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        Amasya'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Sağanak ve dolunun etkili olduğu ilçede bazı köy yollarında ulaşım sağlanamazken, köylerde bazı ev ve ahırları su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

        İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı iş yerleri zarar gördü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaymakamlık ve belediyeye bağlı ekipler çalışmalarını sürdürürken, polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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