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        Amasya'da çocuklar için spor şenliği düzenlendi

        Amasya'da Dünya Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için spor şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:14
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        Amasya'da çocuklar için spor şenliği düzenlendi
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        Amasya'da Dünya Atletizm Günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için spor şenliği düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, 8-11 yaş arası yaklaşık 400 çocuk için çeşitli spor aktiviteleri yapıldı.

        Amasya Atletizm İl Temsilcisi Umut Kutlu, konuşmasında, okul çağındaki çocukların ders dışı zamanlarında spor yapma becerilerinin geliştirilmesini, bilgisayar başında ve çeşitli durağan pozisyonlarda kalmalarına engel olunarak hareket etmelerinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

        Amasya'dan uluslararası düzeyde başarı elde edecek sporcular çıkacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Kutlu,"Bugün Dünya Atletizm Günü ve bu şenlikleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın katılımıyla güzel bir şenlik başlattık. Burada amacımız çocuklarımızın durağan halden hareketli hale geçmesi, masa başında bilgisayarda geçirdikleri süreden ziyade fiziksel etkinlik yapabilecekleri ortam sağlamak ve bunlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak."

        Etkinlikler, 10 Mayıs'a kadar devam edecek.

        AMASYA

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