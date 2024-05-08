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        Amasya'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:26
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        Amasya'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çiğdemlik, Sarıalan ve Belmebük köylerinde ilkokul öğrencilerine yönelik programlarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

        Jandarma Trafik Güvenliği Eğitimi Timi öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri ve anlamları konularında eğitim verdi.

        Programların sonunda öğrenciler, akülü araçlara binerek uygulamalı trafik eğitimi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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