Amasya'da jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çiğdemlik, Sarıalan ve Belmebük köylerinde ilkokul öğrencilerine yönelik programlarda, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

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