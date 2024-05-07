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        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü

        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 06:34 Güncelleme: 07.05.2024 - 06:34
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        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü
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        Amasya'da tarihi konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sultan II. Bayezid Camisi'nin bulunduğu bölgede yer alan ve çevresinde otellerin olduğu, yaklaşık 100 yıllık konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen, 2 katlı tarihi konağa yayılan ve çevredeki 4 binaya da sıçrayan yangına, vatandaşların haber vermesi üzerine Amasya Belediyesine ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Polis ekipleri, yangının büyümesi ihtimali üzerine tarihi konağın etrafındaki diğer ahşap evleri boşalttı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, itfaiye ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

        Yangında tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 4 binada maddi hasar oluştu

        Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yangının, Amasya'nın tarihi bir alanında çıkmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Yangının, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle çevredeki diğer tarihi konaklara sıçramadan kontrol altına alındığını ifade eden Doruk, "Sultan II. Bayezid Camimizin yanındaki tarihi konakların birinde yangın çıktı, 4 binaya sirayet etti, yayıldı. Şu saat itibariyle kontrol altına alınmış durumda. Şu saat itibariyle herhangi bir ölü, yaralı bilgisi gelmedi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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