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        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü (2)

        'HENÜZSEBEBİNİ TESPİT EDEMEDİK'Amasya'da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:05
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        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü (2)
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        'HENÜZSEBEBİNİ TESPİT EDEMEDİK'

        Amasya'da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yapılan incelemede, konağın sahibi Vedat Sayar'ın (65) cansız bedenine ulaşıldı. Konaktaki patlama ve yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Emniyet birimlerimiz gerekli soruşturmayı başlattılar. Yangında yaşamını yitiren vatandaşımızı da otopsi için hastanemizin morguna gönderdik. Yangından yaklaşık yarım saat önce vatandaşımız evine dönüyor. Muhtemelen orada başlayan bir yangın ve sonrasında itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sadece tarihi binamız tamamen yandı. Diğer binalarda ise kısmen zararlar var. Yangının ahşap bina olması ve kontrol altına alınması için ilçelerimizden de takviye itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kamera görüntülerinde büyük bir patlama görünüyor. Küçük tüp patlaması olabileceği konuşuluyor. Vatandaşımız eve geldikten sonra sanırım ısınması ile ilgili bir durum var. Henüz sebebini tespit edemedik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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