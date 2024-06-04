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        Taşova Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

        Taşova Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu el sanatları sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:42
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        Taşova Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı
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        Taşova Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu el sanatları sergisi düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezindeki serginin açılışını Belediye Başkanı Ömer Özalp ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer gerçekleştirdi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, el sanatları sergisinde tel kırma, el ve makine nakışı, iğne oyası ve mefruşat ürünlerinin sergilendiğini belirtti.

        Düzenlenen kurslar sayesinde hem kursiyerlerin hem de usta öğreticilerin yaşam kalitesinin yükseldiğini belirten Bol, şunları kaydetti:

        "İlçe merkezimizle kendimizi sınırlamayıp gerek Bakanlığımızın Köy Yaşam Merkezi Projesi gerekse proje dışındaki köylerimize uzandık. Bu sene 19 köyümüzde giyim ve moda tasarımı, el sanatları ve Kur'an-ı Kerim kursu açtık. Böylece köyde yaşayan insanlarımıza bir alan açmaya çalıştık ve bu konuda oldukça güzel dönüş ve memnuniyetler aldık. İlçemizde kurs çeşitliliğini artırmak, yeni kurslarımızı açmanın yanında unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak ve yeniden gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaktayız."

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