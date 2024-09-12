Amasya'da yaylacıların dönüş yolculuğu başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz aylarını hayvanlarını götürdükleri yüksek ve serin yaylalarda geçiren çobanlar, havaların soğumaya başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

Yaz aylarında, koyunlarını otlatmak amacıyla Samsun'un Tekkeköy ilçesinden Amasya'nın Suluova ilçesinin Akdağ Ovacık Yaylası'na götüren çobanlar, hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla dönüşe geçti.

Babası Ali Şeker ile küçüklüğünden bu yana çobanlık yapan 31 yaşındaki Rıdvan Şeker, AA muhabirine, koyunlarıyla her yıl ilkbahar aylarında köylerinden yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Akdağ Ovacık ve Su Gözü yaylalarına çıktıklarını söyledi.

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Şeker, "Mayıs ayında yaylaya çıktık. Eylül ayı ile geri dönüyoruz. Seneye de yazın yaylaya çıkıp koyunları otlatacağız aynı şekilde. Geliş ve dönüş yolunda geceleri dışarıda kalıyoruz. Koyunu yayıyoruz araziye, ağıl yok çünkü. Bir haftada gidiyoruz." ifadelerini kullandı. İşlerinin zor olduğunu dile getiren Şeker, "Yağmur çamur, hiç sosyal hayat yok. Yaylada, obada, kışlıklarda geçiyor günümüz. Memnunum Allah'a şükür, ailemin geçimini sağlıyorum." dedi.