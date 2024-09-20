Merzifon'da Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı

Serginin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç ile daire müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan sergide, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaları da verildi.

Karaaslan, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiyi gezen Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, kursların hem sosyalleşme hem de geleceğe hazırlanma açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet yürüten ADEM'de düzenlenen sergide, kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler yer aldı.

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