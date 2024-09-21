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        Amasya'da "Zumba ve Step Festivali" düzenlendi

        Amasya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Zumba ve Step Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:29
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        Amasya'da "Zumba ve Step Festivali" düzenlendi
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        Amasya'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Zumba ve Step Festivali" gerçekleştirildi.

        Amasya Belediyesi tarafından 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda düzenlenen festivale katılan kadınlar, antrenör eşliğinde zumba ve step yaptı.

        Belediye bünyesinde spor eğitmeni olarak görev yapan Derya Koç, AA muhabirine, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 1 haftadır etkinlikler düzenlediklerini dile getirerek, etkinliklerini Zumba ve Step Festivali ile sonlandırdıklarını söyledi.

        Festivale katılan Ayşe Merve Yalçın ise güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası'na dans yaparak destek verdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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