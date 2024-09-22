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        Eşinin emaneti down sendromlu kayınbiraderine 20 yıldır özenle bakıyor

        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 68 yaşındaki Fedai Aktaş, vefat eden eşinin emaneti olan 52 yaşındaki down sendromlu kayınbiraderi ile 20 yıldır özenle ilgileniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:04
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        Eşinin emaneti down sendromlu kayınbiraderine 20 yıldır özenle bakıyor
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        CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 68 yaşındaki Fedai Aktaş, vefat eden eşinin emaneti olan 52 yaşındaki down sendromlu kayınbiraderi ile 20 yıldır özenle ilgileniyor.

        Fedai ve Ayten Aktaş çifti, 24 yıl önce, Ayten Aktaş'ın kardeşi down sendromlu Adem Karaoğlu'nu yanlarına alarak 3 çocuklarıyla beraber bakmaya başladı.

        Ayten Aktaş'ın 4 yıl sonra geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etmesi üzerine Fedai Aktaş, çocuklarının yanı sıra kayınbiraderiyle de ilgilendi.

        Kayınbiraderini bir an olsun yalnız bırakmayan, bütün ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Aktaş, çocuklarının evlenip ayrılmasının ardından son yıllarda Karaoğlu ile yalnız yaşıyor.

        Aktaş, AA muhabirine, kayınbiraderine seve seve baktığını, onu çocuklarından ayırmadığını söyledi.

        Adem'in sürekli kendisiyle kaldığını belirten Aktaş, "Sabah temizliğini yapıyorum, yemeğini yediriyorum, beraber dışarı çıkıyoruz, televizyon seyrediyoruz." dedi.

        - "O sanki benim kardeşim ya da oğlum"

        Kayınbiraderini bir an olsun yalnız bırakmadığını, hiçbir sosyal yaşantısı bulunmamasına rağmen bundan şikayetçi olmadığını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

        "Rahmetli hanımımın kardeşi. 20 senedir yanımda. İncitmedim, incinmedim. Elimden geldiği kadarıyla bakmaya çalıştım. Hanıma Allah'tan rahmet diliyorum, ondan emanet bize. O sanki benim kardeşim ya da oğlum, nasıl kabul ederseler. Ben onu canıgönülden seviyorum, evlatlarımdan ayırt etmiyorum."

        Fedai Aktaş, 20 senedir kayınbiraderinin yanında olduğuna dikkati çekerek, "Ben ne yiyorsam o da onu yiyor. Ben ne giyiyorsam o da onu giyiyor. Onu incitmedim, Allah da onu incitmesin. Ölene kadar onun yanındayım." ifadesini kullandı.

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