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        Amasya'da yetiştirilen balıklar 201 su kaynağındaki popülasyona destek veriyor

        CİHAN OKUR - Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisinde, son 4 yılda üretilen 40 milyondan fazla sazan, popülasyonun devamlılığı için Türkiye'nin farklı illerindeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 11:03
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        Amasya'da yetiştirilen balıklar 201 su kaynağındaki popülasyona destek veriyor
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        CİHAN OKUR - Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisinde, son 4 yılda üretilen 40 milyondan fazla sazan, popülasyonun devamlılığı için Türkiye'nin farklı illerindeki baraj, göl, gölet ve akarsulara salındı.

        Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisinde, son 4 yılda üretilen 40 milyon sazan ve 38 bin mersin balığı, "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında Amasya, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Sinop, Samsun, Sivas, Trabzon, Tokat, Yozgat illerine gönderildi.

        Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan mersin balıklarının üretiminin yapıldığı nadir yerlerden olan tesiste üretilip markalanan balıklar, Karadeniz'e dökülen nehirlere bırakıldı.

        Tarım ve Orman Müdürü İl Gürol Çetin, AA muhabirine, tesiste sazan ve mersin balığının yanı sıra yayın balığı üretimine de başladıklarını söyledi.

        İç sulardaki balık popülasyonunun devamı için balık üretimini artırdıklarını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

        "2021 yılında ilk açıldığımızda 4 milyon, 2022'de 9 milyon sazan üretmiştik. Sonraki yıllarda da geliştirdik, geçen yıl itibarıyla 15 milyon sazan üretip illere dağıttık. Bu yıl hedeflediğimiz 12 milyon sazan balığını bu seneki kuraklığa rağmen ürettik. 4 yılda 40 milyon sazanın ve nesli tükenmekte olan 38 bin Mersin balığının üretimi burada yapıldı ve 12 ilde bulunan 201 su kaynağına bırakıldı. Balık popülasyonunun artması için elimizden geleni yapıyoruz, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz."

        - "Kitlesel mersin balığı üretimi yapabilen Türkiye'nin tek tesisi burası"

        Mersin balığı üretimine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Çetin, şunları kaydetti:

        "Mersin balığı şu anda nesli tükenmekte olan bir tür ve koruma altında, avlanması yasak. 150-200 yıl yaşayabileceği belirtiliyor. Şu anda üretimi yapılan bilindik 3 çeşit Mersin balığı var. Bunlar huso huso, ince burun ve normal karaca Mersin balığımız. Bu 3 çeşidin ikisinin burada üretimini yapabiliyoruz. Şu konuda da iddialıyız, bu Mersin balıklarının çoğaltılması konusunda kitlesel mersin balığı üretimi yapabilen Türkiye'nin tek tesisi burası. Başarılı bir şekilde üretimini yapabiliyoruz. Değişik zamanlarda Bakanlığımızın belirlediği noktalarda, denizin özellikle tatlı sularla birleştiği noktalara, yavruların salınımını yaparak bu şekilde biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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