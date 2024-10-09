SGK Amasya İl Müdürü Şenel'den kayıt dışı istihdam açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kayıt dışı istihdamla ilgili açıklamada bulundu.

Şenel, yaptığı yazılı açıklamada, SGK tarafından ülke genelinde kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında rehberlik ve bilgilendirme amacıyla sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına ziyaretler gerçekleştirildiğini belirtti.

Sigortasız işçi çalıştırma gibi çalışma süresi veya ücretin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini anlatan Şenel, "İşverenlerin çalışanlarını sigortasız çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışanların da sigortasız çalışmayı istemek gibi hakları söz konusu değildir. Sigortasız çalışma talebi karşısında işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri, mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerekli dikkati göstermeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kayıt dışı istihdamın sosyal ve ekonomik olarak pek çok olumsuz etkisi bulunduğunu vurgulayan Şenel, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı çalışan bir işçinin emekli olma hakkı yoktur, çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığından yararlanamaz, hayatını kaybetmesi durumunda eş ve çocukları ölüm aylığı hakkından yararlanamaz. İşsizlik sigortasından faydalanamazlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilir. İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun çalışmak zorunda kalırlar. Yapılacak denetimler ve tespitler sonucunda kayıt dışı işçi çalıştıran işverene yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır."