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        Serçelerin lokantada müşterilerin ekmeğine ortak olduğu anlar kamerada

        Amasya'da bir lokantada serçelerin müşterilerin verdiği ekmekle beslendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:16
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        Serçelerin lokantada müşterilerin ekmeğine ortak olduğu anlar kamerada
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        Amasya'da bir lokantada serçelerin müşterilerin verdiği ekmekle beslendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kentteki bir lokantada yemek yiyen müşterilerin masasına konan iki serçe, masadaki ekmek kırıntılarını yedi.

        Müşterilerden biri de ekmeği küçük parçalara ayırarak serçelerin yemesi için masaya koydu.

        Serçelerin ekmek parçalarıyla beslenmeleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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