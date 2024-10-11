Serçelerin lokantada müşterilerin ekmeğine ortak olduğu anlar kamerada
Amasya'da bir lokantada serçelerin müşterilerin verdiği ekmekle beslendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Amasya'da bir lokantada serçelerin müşterilerin verdiği ekmekle beslendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentteki bir lokantada yemek yiyen müşterilerin masasına konan iki serçe, masadaki ekmek kırıntılarını yedi.
Müşterilerden biri de ekmeği küçük parçalara ayırarak serçelerin yemesi için masaya koydu.
Serçelerin ekmek parçalarıyla beslenmeleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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