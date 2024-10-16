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        Sınıf başkanlığı seçimi yerel seçimleri aratmadı

        Amasya'da Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 3-A sınıfında yapılan, 34 öğrenci arasından 14 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçiminde normal bir seçimin tüm kuralları uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:07 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:09
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        Sınıf başkanlığı seçimi yerel seçimleri aratmadı
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        Amasya'da Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 3-A sınıfında yapılan, 34 öğrenci arasından 14 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçiminde normal bir seçimin tüm kuralları uygulandı.

        Seçim sandığı bu kez de sınıf başkanlığı heyecanının yaşandığı, Amasya'da Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 3-A sınıfına kuruldu.

        Seçim, uygulanan aşamalarla yerel seçimleri aratmadı. Bir hafta süren propaganda sürecinde koridorlara afişler asıldı, üzerlerinde adayların fotoğrafının yer aldığı oy pusulaları basıldı.

        Bazı adaylar öğrencilere, pikniğe, sinemaya veya tiyatroya götürme, bazıları ise Amasya Valisini Önder Bakan’ı ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'yi sınıfa getirme vaadinde bulundu.

        - "Sizin sorunuz, benim sorunum"

        Seçim günü özenle giyinerek ellerinde hazırladıkları, "Seç Ayşe'yi bul neşeyi", "Hep birlikte, el ele güzel bir sınıfa", "Hem dürüst hem çalışkan, işte aradığınız başkan", "Çözüm için, ben varım", "Sizin sorunuz, benim sorunum" yazılı pankartlar taşıyan adaylar, son kez vaatlerini sıraladı.

        Sınıf öğretmeni Burcu Topcu tarafından öğrencilere, üzerinde adayların isimlerin bulunduğu oy pusulası gösterilerek, seçilecek adayın bulunduğu kısma "evet" mührü basılması gerektiği hatırlatıldı.

        Oy kabininde oylarını kullanan adaylar, kurulan sandığa oylarını attı.

        Sandık görevlilerinin de yerini almasıyla gerçekleştirilen seçimde sınıf başkanlığına Çınar Atar, başkan yardımcılığına İrem Kanat seçildi.

        Okul Müdürü Yavuz Kalleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek için bu şekilde bir seçim yaptıklarını söyledi.

        Kalleci, "Bugün okulumuz 3/A sınıfında başkanlık seçimi yapıldı. Sınıf mevcudumuz 34, 14 adayımız vardı. 14 adayımızla kıran, kırana bir seçim oluştu. Bunların her birinin farklı farklı vaatleri vardı. Kimisi belediye başkanımızı, kimisi valimizi getireceğini vadetti. Seçimde başarılı olan adayı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

        - "Gizli oy kullandılar, açık sayım yaptılar"

        Sınıf öğretmeni Topcu, görevlerinden birinin de demokrasi bilincini çocuklara aşılamak olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Demokratik bir seçim gerçekleştirmek istedim sınıfımda. Çocukların kıran kırana mücadele ettiği bir seçim oldu. 14 adayımızın çeşitli vaatleri oldu. Çocuklarımız bir adayı başkan ve bir adayı da başkan yardımcısı olarak belirledi. Biz kurallara uygun yaptık bu seçimi. Gizli oy kullandılar, açık sayım yaptılar. Demokratik kurallara uygun, ülkemizdeki yasalara uygun bir şekilde seçimimizi gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik."

        Sınıf başkanı seçilen Çınar Atar da çok mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum beni seçtikleri için. Ben futbol topu, voleybol topu, çikolata dağıtacağım. Bir de meyve suyu dağıtacağım herkese. Arkadaşlarımın vaatleri de güzeldi ancak ben kazandım. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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