Amasya Valisi Önder Bakan Suluova ilçesini ziyaret etti

Amasya Valisi Önder Bakan Suluova ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Hükümet Konağı önünde çiçekle karşılanan Bakan, Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rifat Uzun’u makamlarında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldı.

İlçe Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali Bakan, burada kursiyer öğrencilere bisiklet hediye etti, öğrencilerin yaptığı çeşitli sanatlar ürün stantlarını gezdi, müzik korosunu dinledikten sonra gençlerle spor salonunda voleybol oynadı.

Vali Bakan, yapımı devam eden Yeni Şeker Cami inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra ilçe esnaflarını ziyaret etti. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi (TDİ Besi OSB) bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Önder Bakan ardından Suluovalı Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın eşi Dilek Aydın ve ailesini Borsa Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Bakan, ilçeden ayrılmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suluova ilçesinin tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu, ilçede bu sektörde faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Sektörlerin gelişmesi için destek verdiklerini anlatan Bakan, "Gençlik Merkezini ziyaret ederek gençlerle beraber olduk. Gençlerimizin yaptığı çeşitli çalışmaları izledik ve birlikte spor yaparak heyecanlarına ortak olduk. Her zaman gençlerimizin destekçisiyiz. Bir tane gencimizi kaybetmeye tahammülümüz yok. Hepsi bizim birinci sınıf evladımız ve Türkiye'nin geleceği onlardır. Cumhuriyetimizin 101. Yılını kutladığımız şu günlerde gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz." dedi.