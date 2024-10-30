Merzifon'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
U.T. idaresindeki 57 ABT 171 plakalı otomobil, Hırka köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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