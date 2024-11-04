Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş, güvenlik güçlerini ziyaret etti

Güneş, tüm jandarma ve emniyet personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaymakam Güneş, önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na daha sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek incelemelerde bulundu.

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