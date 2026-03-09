Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu

        Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşi Petek Gürçam ile birlikte şehit er Mustafa Bilgili ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suluova Kaymakamı Gürçam şehit ailesiyle iftar sofrasında buluştu

        Amasya Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, eşi Petek Gürçam ile birlikte şehit er Mustafa Bilgili ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

        Kaymakam Gürçam, 2016 yılında Diyarbakır Sur'da şehit düşen er Mustafa Bilgili'nin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili'ye bir kez daha taziye temennilerinde bulunarak tüm şehit ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine de sabır ve sağlıklı bir hayat diledi.

        Şehit ailelerinin devletin ve milletin emaneti olduğunu vurgulayan Gürçam, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

        Tüm şehitler için dualar edilen ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehidin babası Recep ve annesi Nilgün Bilgili ile yakından ilgilenen Kaymakam Gürçam, ailenin taleplerini dinleyerek ramazan aylarını tebrik etti, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu yineledi.

        Misafirperverliklerinden dolayı şehit ailesine teşekkür eden Kaymakam Gürçam, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden şehidimiz Mustafa Bilgili'nin bizlere emaneti olan ailesinin iftar sofrasına konuk olduk. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizler için en değerli emanettir. Onların her türlü ihtiyacında yanlarında olmak bizim asli görevimizdir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!

        Benzer Haberler

        Youtuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi
        Youtuber gençten çatı katından sanal F-16 eğitimi
        Amasya'da doğada ender oluşan kar ruloları görüntülendi
        Amasya'da doğada ender oluşan kar ruloları görüntülendi
        Amasya'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
        Amasya'da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
        Evinde sahte içki içti, saatler sonra ölü bulundu
        Evinde sahte içki içti, saatler sonra ölü bulundu
        MHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
        MHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi
        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izl...
        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izl...